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28 мая 2021, 17:25 1506

Комитет рекомендовал депутатам вывести из обращения бумажные паспорта

28 мая 2021, 17:25 1506
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Фото: из открытых источников
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Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал депутатам принять проект закона №3986, который отменит выдачу бумажных паспортов

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады, передает RegioNews.

По словам председателя Государственной миграционной службы Максима Соколюка, который представил проект закона, его нужно принять, поскольку уже заканчиваются бланки паспортов в форме книжечки. Также их легче подделать.

Мы уже выдали более 6 млн пластиковых ID-карточек. Последняя партия паспортов в форме книжечек была изготовлена ​​в 2013-2014 годах. Сейчас они заканчиваются, поэтому просто скоро не будет чего выдавать. К тому же, за 2019-2020 гг. открыто почти 17 тыс. дел о подделке бумажных паспортов", - заявил Соколюк.

Он отметил, что те бумажные паспорта, которые есть у граждан, будут действовать, и это предусмотрено в законопроекте.

Новые бумажные паспорта выдавать не будут, граждане, которым исполнится 25 и 45 лет, будут получать ID-карты.

Напомним, ранее Денисова рассказала, сколько жителей Донбасса имеют российские паспорта.

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