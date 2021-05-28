В Раду внесли закон об увеличении выплат при рождении ребенка

Правительство внесло в парламент законопроект "О государственной помощи семьям с детьми" относительно размера помощи при рождении ребенка

Как пишет RegioNews, ссылаясь на данные на сайте парламента, предлагается повысить выплаты при рождении ребенка с 1 января 2022 года до 50 тысяч гривен.

Выплату пособия будут проводить единовременно в размере 25% общего размера, остальная сумма будет выплачиваться в течение следующих 36 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабмином.

С 1 марта 2023 года и далее ежегодно с 1 января планируется увеличение размера выплат при рождении ребенка на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен (декабрь по сравнению с декабрем предыдущего года).

Возрастет и размер пособия при усыновлении ребенка, поскольку оно предоставляется в размере, установленном для выплаты пособия при рождении ребенка.

Сейчас размер пособия составляет 41 280 гривен, из которых 10 320 гривен выплачиваются сразу, а остальные - в течение следующих 36 месяцев.

Напомним, что Кабинет министров на заседании в среду, 26 мая, одобрил соответствующий проект закона.