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28 мая 2021, 11:34 1104

На Ивано-Франковщине СБУ задержала старосту и двух депутатов ОТГ на взятке

28 мая 2021, 11:34 1104
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Фото: СБУ
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Правоохранители задержали старосту округа и двух депутатов одной из территориальных общин Ивано-Франковщины из-за подозрения в получении неправомерной выгоды в сумме 200 тысяч грн

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что они требовали деньги у директора агропредприятия с иностранными инвестициями, который является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе. Также подозреваемые требовали деньги с менеджера под видом благотворительной помощи. При этом они гарантировали не проводить искусственные проверки использования агропредприятием земель и не препятствовать хозяйственной деятельности общества.

Предприниматели должны были перечислить 200 тыс. грн в благотворительный фонд, учредителем и руководителем которого является один из депутатов", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали трех организаторов сделки, после перевода денег на счет.

Задержанным сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц.

Напомним, ранее в Одессе задержали чиновника горсовета во время получения 50 тысяч взятки.

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