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27 мая 2021, 16:59 1191

В Кривом Роге парень поджег беременную девушку

27 мая 2021, 16:59 1191
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Фото: НПУ
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Житель Кривого Рога облил легковоспламеняющимся веществом и пытался заживо сжечь свою 21-летнюю беременную сожительницу

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Департамент уголовного розыска

Отмечается, что между парой возник конфликт. После содеянного злоумышленник попросил посторонних людей вызвать скорую помощь, объяснив это тем, что потерпевшая самостоятельно получила ожоги во время приготовления пищи. После этого он сбежал.

Беременную женщину в шоке тяжелой степени госпитализировали. Ее состояние тяжелое: ожоги лица, туловища, верхних конечностей 2, 3 степени на 70%, также ожог дыхательных путей.

Полицейские задержали поджигателя и изъяли у него оружие.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре школьник поджег себя ради видео.

Украина криминал полиция криминальное дело Кривой Рог

 
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