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25 мая 2021, 16:58 143

В Славянске умер депутат горсовета и экс-кандидат в мэры Павел Придворов

25 мая 2021, 16:58 143
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Фото: из открытых источников
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В Славянске умер председатель правления ЧАО "Славянский машиностроительный завод", депутат городского совета от ОПЗЖ и кандидат на выборах мэра города Павел Придворов

Об этом сообщает Славянский городской совет, передает RegioNews.

Отмечается, что Павел Придворов скончался 25 мая на 51-м году жизни после тяжелой, продолжительной болезни.

О других обстоятельствах смерти Придворова пока не сообщается.

Напомним, во время местных выборов Павел Придворов был оппонентом действующего мэра Вадима Ляха во втором туре и получил 10415 голосов избирателей. Тогда победу одержал Вадим Лях. Во время предвыборной кампании Придворов обещал восстановить экономические связи с Россией.

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