Славянск после выборов: как казус Штепы может довести город до ВГА

Местные выборы в Славянске должны были поставить все точки над «i» в вопросе, кто в ближайшие пять лет будет контролировать власть в этом знаковом для всей страны городе в Донецкой области. Однако поствыборная реальность тут пока больше напоминает политический пат с непредсказуемыми последствиями

Местные выборы в Славянске должны были поставить все точки над «i» в вопросе, кто в ближайшие пять лет будет контролировать власть в этом знаковом для всей страны городе в Донецкой области. Однако поствыборная реальность тут пока больше напоминает политический пат с непредсказуемыми последствиями

RegioNews разбирался, почему в городской власти стотысячного Славянска сложилась столь патовая ситуация, а также проанализировал возможные пути выхода.

Победа без большинства

Напомним, по итогам выборов кресло мэра Славянска сохранил за собой кандидат от "Оппозиционного блока" Вадим Лях. Скандально известная бывшая градоначальница Неля Штепа, которая заняла третье место по итогам первого тура, во втором поддержала кандидата от ОПЗЖ Павла Придворова, что не помогло тому победить Ляха. При этом "Партия мира и развития", от которой баллотировалась Штепа, исключила ее из состава политсовета и пригрозила со временем начать процедуру лишения экс-мэрши мандата депутата Славянского горсовета, опираясь на норму закона об императивном мандате.

В новоизбранный горсовет Славянска, состоящий из 38 депутатов, прошли сразу шесть партий. Первое место получила ОПЗЖ, чьи 36,84% голосов конвертировались в 14 мандатов. Вторую и третью позицию разделили "Слуга народа" во главе с Ольгой Алтуниной и поддерживающий Ляха "Оппозиционный блок" – оба получили по 6 депутатских мест. "Партия мира и развития" довольствовалась вместе с изгнанной Штепой 5-ю "штыками", "Наш край", который тут возглавляет бывший нардеп от БПП Олег Недава, провел 4 депутатов, а "Европейская солидарность" – еще троих.

Против кого будет дружить большинство депутатов, стало понятно практически сразу. Так, в горсовете сорвалась уже четвертая попытка собрать подготовительную рабочую депутатскую группу в полном составе для принятия бюджета на 2021 год. Кворума нет из-за постоянного отсутствия на заседаниях представителей трех фракций: ОПЗЖ, "Партии мира и развития" и "Нашего края", которые на троих имеют 23 депутатских мандата из 38-ми.

Антимэрская негласная коалиция претендует не только на важнейшей пост секретаря горсовета, но хочет иметь контроль над фактически всей исполнительной властью в городе, претендуя на назначения даже заместителей Ляха. Ему уже поставили ультиматум: если кандидаты в замы от градоначальника дважды не наберут необходимого количества голосов, их предложит ему депутатское большинство. При таком раскладе действующий мэр будет только номинально руководить городом, что, понятно, Ляха не устраивает.

Тень реванша Штепы

Согласие Штепы поддержать представителя ОПЗЖ во втором туре было дано, по нашей инсайдерской информации, в обмен на поддержку депутатами партии Бойко-Медведчука кандидатуры бывшей градоначальницы на пост секретаря Славянского горсовета. Штепе для победы арифметически вполне хватило бы голосов ОПЗЖ и "родной" партии. Однако после того, как ее однопартийцы "прокляли" своего бывшего лидера, ситуация изменилась и шансы Штепы занять второй по важности пост в родном городе, казалось бы, упали.

Однако отметим два важных фактора, которые все же могут склонить чащу весов в пользу Штепы. После первого раунда резких заявлений по горячим следам сегодня и Штепа, и местные функционеры ее якобы "бывшей" партии уже тщательно избегают обоюдной критики. Отметим и второй важный фактор - "Партии мира и развития" уже вступила в Славянске в неформальную коалицию с ОПЗЖ.

Так что звезды на небосклоне северной Донетчины вполне могут сойтись так, что Штепа все же получит пост секретаря горсовета и, учитывая поддержку коалициантов, станет де-факто реальной главой Славянска. Несложно представить, что возвращение Штепы во власть в прифронтовом городе вызовет эффект взрыва разорвавшейся бомбы, осколки которой долетят до самого Киева и ударят по тающему рейтингу как Владимира Зеленского, так и президентской партии. Можно даже уже сейчас представить будущие коллажи и мемы сторонников пятого президента в соцсетях: "При Порошенко Штепа сидела в СИЗО, а при Зеленском возглавила Славянск. Вы сделали это вместе".

А если еще депутаты горсовета подкинут дровишек в огонь, приняв какое-нибудь провокационное постановление в духе "О приостановке действия закона о языке на территории ОТГ", то Славянск и вовсе может стать настоящим испытанием для вертикали власти шестого президента на прочность. При этом создавая дополнительную почву для расколов уже внутри самой "СН", где хватает и своих внутрипартийных разногласий по закону о языке.

Вариант решения для Киева

Впрочем, не только реванша Штепы должен серьезно опасаться Киев. Сам факт ситуации, в которой горсовет будет не в состоянии месяцами принять бюджет, а все органы местной исполнительной власти будут находится в перманентном параличе, превращает стотысячный город в прифронтовом Донбассе в потенциальную бочку с порохом. Не говоря уже о том, что на Донетчине и без этого периодически случаются серьезные кризисы.

Так, в середине января в крупнейших городах области – Мариуполе, Покровске, Славянске – стали массово расходиться слухи об отравленной или непригодной к употреблению воде в центральном водоснабжении. Такие сообщения жители массово распространяли в соцсетях. Оказалось, что у слухов была реальная основа. В воде канала "Северский Донец – Донбасс" действительно было зафиксировано увеличение концентрации аммония, которое, вероятно, связано со сбросом сточных вод в соседней Харьковской области.

На такие вызовы необходимо оперативно и быстро реагировать, иначе последствия могут быть весьма серьезными. Способны ли власти Славянска в своем нынешнем состоянии адекватно принимать решения в кризисных ситуациях — вопрос скорее риторический. Славянские наблюдатели отмечают, что противоречия среди местных элит настолько велики, что вариант компромисса, который предполагает взаимные уступки, скорее всего, невозможен. Все лидеры фракций в горсовете Славянска имеют собственные мэрские амбиции, что делает их практически недоговороспособными.

Впрочем, у президента все же есть спасительный рецепт, как проплыть в данной ситуации между Сциллой реванша Штепы и Харибдой перманентной городской анархии. А именно: на законных основаниях создать в Славянске военно-гражданскую администрацию и назначить своим указом главу исполнительной власти. И если кризис власти в городе не будет решен до начала весны, то такой вариант развития событий выглядит сегодня наиболее вероятным.