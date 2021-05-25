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25 мая 2021, 13:49 82

Зеленский предлагает парламенту увеличить численность ВСУ

25 мая 2021, 13:49 82
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Офис президента
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Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект №5558, которым предлагает увеличить численность Вооруженных сил

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт парламента.

В документе говорится об увеличении численности ВСУ в связи с принятием закона об основах национального сопротивления. Документ определен как неотложный, но самого текста пока нет.

Отметим, законопроект о национальном сопротивлении тоже было подано в Верховную Раду сегодня.

Напомним, недавно в Украине начал действовать закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации. Это дает возможность оперативно доукомплектовать резервистами воинские части всех сил обороны государства, чем существенно повысится их боеспособность во время военной агрессии, которая стремительно нарастает. Также закон вводит новый вид военной службы - военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Украина Офис президента Верховная Рада армия ВСУ

 
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