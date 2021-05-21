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21 мая 2021, 13:55 7

Нардепы поддержали законопроект о статусе НАБУ: что он предусматривает

21 мая 2021, 13:55 7
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Фото из открытых источников
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Верховная Рада 21 мая приняла за основу законопроект о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины.

Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады, за законопроект №5459-1 проголосовали 288 народных депутатов.

Документ предусматривает следующие изменения:

  • НАБУ станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом;
  • закон сделает невозможным вмешательство Кабинета министров в деятельность НАБУ;
  • закон определит особенности применения законодательства о госслужбе для независимости НАБУ;
  • конкурсный отбор директора: Кабмин будет назначать (а также в определенных законом случаях увольнять) директора НАБУ по результатам конкурса, который будет проводить комиссия из 6 человек;
  • директор НАБУ, который работает, будет выполнять полномочия до назначения нового по установленной этим законом процедуре.

Напомним, недавно в Раде зарегистрировали новый законопроект об увольнении директора НАБУ Сытника.

Украина НАБУ Верховная Рада законопроект парламент

 
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