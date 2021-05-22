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22 мая 2021, 18:30 1030

Правительство направит в регионы почти два миллиарда гривен на социалку

22 мая 2021, 18:30 1030
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров Украины выделит 1,7 миллиарда гривен в регионы Украины для выполнения программы социально-экономического развития.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает RegioNews.

1,7 млрд грн будут направлены на развитие регионов в рамках соответствующей программы соцэконома, - рассказал глава правительства.

Шмыгаль пообещал, что средства в первую очередь пойдут на строительство школ, больниц, детских садов. Будет закуплено новое оборудование в медицинские учреждения, новый транспорт, будет обновляться коммунальная инфраструктура и реализовываться другие полезные для людей проекты.

Напомним, политическая партия "Слуга народа" в соцсетях рассказала о ключевых победах Владимира Зеленского за два года на посту президента Украины, среди которых в частности вспомнили и о "большом строительстве" в регионах.

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