Правительство направит в регионы почти два миллиарда гривен на социалку

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Об этом на своей странице в Фейсбуке написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает RegioNews.

1,7 млрд грн будут направлены на развитие регионов в рамках соответствующей программы соцэконома, - рассказал глава правительства.

Шмыгаль пообещал, что средства в первую очередь пойдут на строительство школ, больниц, детских садов. Будет закуплено новое оборудование в медицинские учреждения, новый транспорт, будет обновляться коммунальная инфраструктура и реализовываться другие полезные для людей проекты.

Напомним, политическая партия "Слуга народа" в соцсетях рассказала о ключевых победах Владимира Зеленского за два года на посту президента Украины, среди которых в частности вспомнили и о "большом строительстве" в регионах.