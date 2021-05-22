Правительство направит в регионы почти два миллиарда гривен на социалку
Кабинет министров Украины выделит 1,7 миллиарда гривен в регионы Украины для выполнения программы социально-экономического развития.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает RegioNews.
1,7 млрд грн будут направлены на развитие регионов в рамках соответствующей программы соцэконома, - рассказал глава правительства.
Шмыгаль пообещал, что средства в первую очередь пойдут на строительство школ, больниц, детских садов. Будет закуплено новое оборудование в медицинские учреждения, новый транспорт, будет обновляться коммунальная инфраструктура и реализовываться другие полезные для людей проекты.
Напомним, политическая партия "Слуга народа" в соцсетях рассказала о ключевых победах Владимира Зеленского за два года на посту президента Украины, среди которых в частности вспомнили и о "большом строительстве" в регионах.