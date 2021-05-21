У Авакова отреагировали на заявление Зеленского о деле Шеремета

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Об этом заявил заместитель главы МВД Арсена Авакова Антон Геращенко в эфире программы "Сегодня вечером" на телеканале " Украина 24", передает RegioNews.

К сожалению, мы видим, как следствию не давали возможности, в том числе провести полноту следствия в отношении некоторых сотрудников контрразведки, Службы безопасности Украины, которые работали в 2014-16 годах. Мне очень приятно, что президент сказал об этом – что он допускает, что некоторые сотрудники контрразведки могли иметь к этому причастность. Мое мнение с президентом сходится полностью в этом, - подчеркнул Геращенко.

Заместитель Авакова отметил, что главная задача МВД – "раскрыть полностью, кто заказал, организовал и исполнил убийство Павла Шеремета".

Следователи полиции под процессуальным руководством прокуроров, проведя определенные экспертизы, собрав определенные доказательства, предъявили подозрение по Уголовно-процессуальному кодексу трем лицам, в том числе госпоже Яне Дугарь. Далее суд избрал им меры пресечения... Это уголовный процесс. Они могут защищаться теми средствами, которыми могут обращаться к средствам массовой информации. Мы видим госпожу Дугарь, господина Антоненко, госпожу Кузьменко в студиях телевидения. Они могут лгать, они могут говорить что хотят. Они могут писать кому угодно... Решение будут принимать двое судей и трое присяжных - пять человек. Как они решат, такой и будет судьба госпожи Дугарь, госпожи Кузьменко и господина Антоненко. После того, если кто-то будет недоволен, или обвинение, или защита - будет апелляционный суд. И после того можно будет решать, что правда, а что нет, - сказал он.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая заявил, что допускает причастность к убийству журналиста Павла Шеремета лиц, связанных с контрразведкой Службы безопасности Украины. Относительно этих слов президента о людях в правоохранительных органах, которые работают не на украинское государство, а "на кого-то", Геращенко отметил:

По моему глубокому убеждению, думаю, это понимает любой разумный человек, с нами с 24 августа 1991 года, со дня получения независимости Украины ведется огромная борьба спецслужбами Российской Федерации, которые насыщают своими представителями все наши структуры власти и в первую очередь правоохранительные органы, Службу безопасности, разведку и прочее. Мы видели в 2014 году, сколько предателей было в Крыму, на Донбассе, которые переходили на сторону РФ. Например руководитель СБУ в Крыму Петр Зима сейчас генерал ФСБ. Более 90% сотрудников СБУ в Крыму перешли на сторону врага. Поэтому люди, как работают не на Украину - они есть, и президент это понимает.

Как сообщалось, вчера на пресс-конференции Зеленский назвал условие отставки Авакова. Президент Украины Зеленский заявил, что в случае доказательства невиновности подозреваемых сейчас в убийстве журналиста Павла Шеремета, готов поднимать вопрос отставки министра внутренних дел Авакова.

Впоследствии обвиняемая по делу Шеремета рассказала об общении с Зеленским. Военная медсестра Яна Дугарь, которую обвиняют в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, подтвердила, что действительно переписывается с президентом Владимиром Зеленским.