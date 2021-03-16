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16 марта 2021, 14:46 51

Дело Штепы: прокурор попросил продлить меру пресечения экс-мэру Славянска

16 марта 2021, 14:46 51
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На этой неделе у Штепы истекает срок ночного домашнего ареста
На этой неделе у Штепы истекает срок ночного домашнего ареста
Фото: objectiv.tv
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Сегодня, 16 марта, состоялось очередное заседание Орджоникидзевского районного суда Харькова по делу бывшей главы Славянска Нели Штепы, которую подозревают в сепаратизме. Рассмотрение дела отложили до 25 марта из-за отсутствия всех сторон процесса. В суд пришел только прокурор.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Объектив".

Штепа не появилась на заседание ссылаясь на болезнь, она - на больничном. Также из-за болезни подзащитной в суд не пришли и два ее адвоката - Шадрин и Марченко. Третий адвокат - Александр Тананакин - находится за пределами Украины и в соответствии с его письменного уведомления будет присутствовать 25 марта.

Прокурор называет поведение бывшей главы Славянска и ее адвокатов спланированной и таким, что затягивает процесс.

Он добавил, что 12 марта направил по почте участникам процесса ходатайство о продлении действия меры пресечения для Штепы в виде ночного домашнего ареста. Рассмотрение ходатайства перенесли до 25 марта - после того, как срок домашнего ареста уже всплывет.

Напомним, 9 февраля в суде экс-мэру Славянска Неле Штепе объявлено обвинительный акт. Ее обвиняют в сепаратизме и пособничестве боевикам.

Ранее, 5 февраля адвокаты экс-мэра Славянска Нели Штепы не смогли обжаловать ее домашний арест. 20 января суд отправил Штепу, которая впервые за два месяца приехала на заседание, под ночной домашний арест.

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