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25 мая 2021, 13:41 100

На Киевщине пьяный мужчина на угнанной машине попал в ДТП

25 мая 2021, 13:41 100
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Фото: Facebook
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В Киевской области полиция задержала 35-летнего мужчину, который находясь в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль и отправился в Киев. Однако он не справился с управлением авто и въехал в бетонную опору

Как передает RegioNews, об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.

Полиция установила, что правонарушитель находясь в состоянии алкогольного опьянения беспрепятственно попал на территорию предприятия где ранее работал.

Так, по данным полиции, мужчина воспользовавшись ситуацией, что автомобиль не заперт и комплект запасных ключей находится в бардачке, отправился по делам в Киев. Однако не справился с управлением и допустил столкновение с бетонной опорой.

Подозреваемым оказался 35-летний местный житель села Воропаев Вышгородского района.

Следователи сообщили ему о подозрении в незаконном завладении транспортным средством. Мужчине грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле рынка "Юность" трамвай сошел с рельсов, в результате чего движение этого вида транспорта временно приостановлено.

транспорт ДТП уголовное дело полиция авто

 
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