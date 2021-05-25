Тупицкого будут судить за преступления против правосудия - Офис генпрокурора

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Бывшего председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого будут судить за подкуп свидетеля. Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора передали суду обвинительный акт по уголовному делу против Тупицкого

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Установлено, что в октябре 2018 года обвиняемый из корыстных побуждений и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который разыскивается правоохранительными органами, совершил подкуп свидетеля", - говорится в сообщении прессслужбы.

По данным расследования, судья хотел, чтобы свидетель дал ложные показания в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".

Кроме того, в течение 2018-2019 годов обвиняемый неоднократно предоставлял следователю прокуратуры в этом же производстве заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты в отношении особо тяжкого преступления.

Напомним, 27 марта Зеленский отменил указ о назначении судьей КСУ Тупицкого. Он был назначен судьей КСУ еще указом Януковича.

13 апреля Кассационный административный суд в составе Верховного Суда начал рассмотрение иска Александра Тупицкого об обжаловании указа президента.