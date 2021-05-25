НАПК направило в суд протоколы на двух нардепов из ОПЗЖ

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд административные протоколы на народных депутатов от фракции "Опозиційна платформа - За життя" Михаила Папиева и Вадима Рабиновича из-за признаков нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Отмечается, что всего за прошедшую неделю агентство составило и направило в суд 28 админпротоколов. В частности, по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлено и направлено в суд семь протоколов в отношении таких лиц:

Михаил Папиев, народный депутат Украины;

Вадим Рабинович, народный депутат Украины;

Вячеслав Саулко, городской голова Переяслава (2 протокола);

Виталий Граждан, Белгород-Днестровский городской голова;

Александр Рысан, чиновник Снигиревского межрайонного управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области (2 протокола).

Также по признакам нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности было составлено четыре протокола в отношении бывшего главы Обуховского районного совета Киевской области Ларисы Ильенко.

Напомним, недавно НАПК направило в суд протокол в отношении заместителя Труханова.