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25 мая 2021, 12:55 440

Украина готова предоставить государствам и компаниям свое воздушное пространство для перестройки авиамаршрутов - Мининфраструктуры

25 мая 2021, 12:55 440
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Фото из открытых источников
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Украина, учитывая ситуацию в Беларуси, готова предоставить государствам и частным компаниям свое воздушное пространство для перестройки авиамаршрутов

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Александра Кубракова, передает RegioNews.

События в Беларуси стали международным прецедентом. Нашим приоритетом является безопасность пассажиров и авиации. Первоочередная задача - оперативная организация всех мероприятий в строгом соответствии с международным и национальным законодательством. Украина готова со своей стороны оказать максимальную поддержку государствам и частным компаниям в процессе перестройки маршрутов через наше воздушное пространство, - цитирует пресс-служба Кубракова.

Как сообщалось, с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Кабинет министров на внеочередном заседании 25 мая запретил полеты над воздушным пространством Беларуси.

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