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25 травня 2021, 14:17 76

Прикордонники готові до збільшення пасажиропотоку на кордоні з Білоруссю

25 травня 2021, 14:17 76
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Фото з відкритих джерел
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Держприкордонслужба очікує збільшення пасажиропотоку на кордоні з Білоруссю через припинення авіасполучення з цією країною

Про це сказав речник ДПСУ Андрій Демченко, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

На українсько-білоруському кордоні не виключається певне збільшення пасажиропотоку через припинення авіаційного сполучення, - сказав речник.

Він зауважив, що пасажиропотік на цій ділянці кордону не критичний, а від початку карантину значно зменшився. Однак, якщо відбуватиметься значне зростання, то прикордонне відомство готове збільшити кількість нарядів.

Демченко повідомив, що за 4 місяці з Білоруссю було оформлено понад 190 тисяч осіб як на в’їзд, так і на виїзд.

За його словами, нині оформлення авіапасажирів на напрямку до Білорусі відбувається в аеропортах Києва, Одеси, Львова, Харкова і Запоріжжя. За останній тиждень оформлено близько 6 тисяч осіб (на в’їзд і виїзд), переважна більшість - це іноземці.

Як повідомлялося, з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 25 травня заборонив польоти над повітряним простором Білорусі.

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