Верховный Суд рассматривает обжалование санкций Оксаной Марченко: судья взял самоотвод

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Кассационный административный суд при Верховном суде продлил срок рассмотрения дела об оспаривании женой главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука Оксаной Марченко санкций против нее.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Верховного суда.

Как отмечают в суде, Служба безопасности Украины направила документы в подтверждение обоснованности введения санкций против истицы, но эти сведения составляют государственную тайну.

Верховный Суд определением удовлетворил ходатайство судьи, входящего в состав судебной коллегии, о самоотводе из-за отсутствия у него доступа к государственной тайне. Административное дело передано для проведения повторного автоматизированного распределения между судьями Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, которые имеют доступ и допуск к государственной тайне, – говорится в сообщении.

Участники дела, по заявлению суда, должны получить разрешение и допуск к государственной тайне для дальнейшего рассмотрения дела.

Речь идет об обжаловании Марченко указа президента Владимира Зеленского, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 19 февраля 2021 года. Согласно этому решению, против нее и ее мужа, а также еще нескольких человек введутся санкции.

По данным ВС, сейчас на рассмотрении находится всего четыре исковых заявления, которыми оспаривается указ президента Украины о введении санкций против народного депутата и соратника пророссийского политика Виктора Медведчука Тараса Козака и восьми связанных с ним юридических лиц. Санкции предусматривают блокировку телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK.

Как сообщалось, 20 февраля Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука и Марченко. Санкции рассчитаны на три года.

Впоследствии, 18 марта жены Медведчука и Козака решили обжаловать санкции СНБО в суде.