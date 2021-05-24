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24 мая 2021, 12:48 222

В правительстве пригрозили санкциями СНБО относительно "земельных махинаторов"

24 мая 2021, 12:48 222
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Фото из открытых источников
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Министерство аграрной политики предлагает применить механизм санкций Совета национальной безопасности и обороны относительно "земельных махинаторов"

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко во время форума "Украина 30. Земля", пишет RegioNews.

"По земельным махинаторам, по тем людям, которые, собственно, злоупотребляли правом, аккумулировали огромные массивы земли... через санкционный механизм Совета национальной безопасности и обороны, через соответствующую подготовку всех соответствующих материалов, мы предоставим соответствующие данные для того, чтобы в отношении таких людей были применены санкции, и чтобы приостановить те процессы несправедливого использования, изъятия и перепродажи земель", - заявил Лещенко.

Он также отметил, что людей, которые воспользовались правом бесплатной приватизации земли, предлагается обложить новым налогом. Министр также отметил, что необходимо дать ответ на вопрос обществу, почему часть украинцев получила право на приватизацию, а другая - не получила.

Напомним, ранее Лещенко заявил, что норма о праве каждого гражданина Украины на получение бесплатных двух гектаров земли является фикцией и обманом, из-за которого чиновники получают коррупционную ренту.

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