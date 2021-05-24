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24 мая 2021, 16:03 385

Зеленский приказал правительству определить четкие сроки выплаты помощи за карантин украинцам

24 мая 2021, 16:03 385
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Офис президента
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Президент Владимир Зеленский поручил правительству разработать точные сроки выплат в связи с усилением карантина, больничных и пособия по беременности и родам

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Согласно сообщению, во время очередного селекторного совещания под председательством Зеленского, он дал поручение определить четкие сроки выплаты финансовой помощи в связи с карантином, а также выплаты больничных и пособий в связи с беременностью и родами.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмигаль проинформировал о выплате 8 тыс. грн физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам, пострадавшим из-за усиления карантина. Пока выплачено 1,4 млрд грн в пользу 175 тыс. человек.

Напомним, что 30 марта Рада поддержала закон о карантинных выплатах восьми тысяч предпринимателей. На выплату единовременной материальной помощи для предпринимателей и наемных работников правительство направило 1,4 млрд гривен.

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