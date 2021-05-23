В Кабмине обязали АЗС продавать бензин не дороже 30 грн
Министерство экономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива в Украине, которые предоставила НАК "Нафтогаз Украины"
Об этом сообщается на сайте ведомства, передает RegioNews.
Так, среднюю стоимость одного литра дизельного топлива определили в размере 20,89 гривен, расчетные цены бензина были снижены с 25,22 гривен до 24,84 гривен за литр.
Таким образом, с учетом максимальных наценок, цена одного литра бензина на заправочных станциях не может превышать 29,84 гривен, дизельного топлива - 27,89 гривен за литр.
Напомним, ранее правительство временно ввело предельные наценки на топливо.
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