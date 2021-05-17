В Минсоцполитики хотят изменить правила для получения субсидий: что предлагают

Предлагается предоставить право на субсидию, если заявитель имеет депозит в банке на сумму до 100 тысяч гривен

Предлагается предоставить право на субсидию, если заявитель имеет депозит в банке на сумму до 100 тысяч гривен

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Министерство социальной политики подготовило проект постановления Кабинета министров, которым вносятся изменения в порядок назначения субсидий.

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на проект постановления, который обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины. В документе предлагается предоставить право на субсидию в случае, если заявитель имеет депозит в банке на сумму до 100 тысяч гривен. Сейчас эта сумма ограничена 25-кратным размером прожиточного минимума для трудоспособных лиц - то есть 54,725 тысячи гривен. Кроме того, право на субсидию будут иметь те, у которых второе жилье принадлежит на правах общей совместной или долевой собственности и находится в сельской местности. Документом также планируется утвердить новые формы заявления и декларации, которые подаются при оформлении субсидий. Напомним, что в Украине с 1 мая изменились правила предоставления субсидий. Сообщалось, что выплаты не будут получать лица, которые в течение последнего года купили новую машину или валюту единовременно на сумму более 50 тысяч гривен.

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