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17 мая 2021, 17:47 1398

В Минсоцполитики хотят изменить правила для получения субсидий: что предлагают

17 мая 2021, 17:47 1398
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Предлагается предоставить право на субсидию, если заявитель имеет депозит в банке на сумму до 100 тысяч гривен
Предлагается предоставить право на субсидию, если заявитель имеет депозит в банке на сумму до 100 тысяч гривен
Фото из открытых источников
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Министерство социальной политики подготовило проект постановления Кабинета министров, которым вносятся изменения в порядок назначения субсидий.

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на проект постановления, который обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

В документе предлагается предоставить право на субсидию в случае, если заявитель имеет депозит в банке на сумму до 100 тысяч гривен. Сейчас эта сумма ограничена 25-кратным размером прожиточного минимума для трудоспособных лиц - то есть 54,725 тысячи гривен.

Кроме того, право на субсидию будут иметь те, у которых второе жилье принадлежит на правах общей совместной или долевой собственности и находится в сельской местности.

Документом также планируется утвердить новые формы заявления и декларации, которые подаются при оформлении субсидий.

Напомним, что в Украине с 1 мая изменились правила предоставления субсидий. Сообщалось, что выплаты не будут получать лица, которые в течение последнего года купили новую машину или валюту единовременно на сумму более 50 тысяч гривен.

Украина банки субсидия счет Минсоцполитики

 
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