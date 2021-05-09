Из всей "Евросолидарности" от ковида вакцинировался только Гончаренко - Сюмар
Лишь один из 27 нардепов фракции сделал прививку от коронавируса
Лишь один из 27 нардепов фракции сделал прививку от коронавируса
По словам народного депутата от фракции «Европейская солидарность» Виктории Сюмар лишь один член их фракции, Алексей Гончаренко, вакцинировался от covid-19.
Об этом Сюмар рассказала в интервью изданию "Цензор.Нет", передает RegioNews.
По словам нардепа, другие народные депутаты от "ЕС" не вакцинируются, потому что нечем, а Гончаренко воспользовался моментом, когда публичных лиц прививали остатками индийского "Ковишилда".
Напомним, Гончаренко привился 9 марта, вскоре после начала кампании по вакцинации. На вопрос, как отнеслись к его решению вакцинироваться однопартийцы, он ответил следующее: "Есть официальное заявление нашей партии от вчерашнего дня, где мы призываем всех вакцинироваться".
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