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09 мая 2021, 18:55 368

Из всей "Евросолидарности" от ковида вакцинировался только Гончаренко - Сюмар

09 мая 2021, 18:55 368
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Лишь один из 27 нардепов фракции сделал прививку от коронавируса
Лишь один из 27 нардепов фракции сделал прививку от коронавируса
Фото из открытых источников
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По словам народного депутата от фракции «Европейская солидарность» Виктории Сюмар лишь один член их фракции, Алексей Гончаренко, вакцинировался от covid-19.

Об этом Сюмар рассказала в интервью изданию "Цензор.Нет", передает RegioNews.

По словам нардепа, другие народные депутаты от "ЕС" не вакцинируются, потому что нечем, а Гончаренко воспользовался моментом, когда публичных лиц прививали остатками индийского "Ковишилда".

Напомним, Гончаренко привился 9 марта, вскоре после начала кампании по вакцинации. На вопрос, как отнеслись к его решению вакцинироваться однопартийцы, он ответил следующее: "Есть официальное заявление нашей партии от вчерашнего дня, где мы призываем всех вакцинироваться".

коронавирус нардеп Алексей Гончаренко Виктория Сюмар вакцинация прививка

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