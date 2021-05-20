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20 мая 2021, 20:57 6

Рада упростила процесс привлечения к ответственности боевиков ОРДЛО

20 мая 2021, 20:57 6
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Фото: из открытых источников
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Верховная Рада приняла закон о военных преступлениях, который способствует имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права в украинское законодательство

Об этом сообщает пресс-центр парламента, передает RegioNews.

За проект закона №2689 проголосовали 248 народных избранников.

Согласно пояснительной записке, он облегчит работу органов прокуратуры по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях Украины, и упростит преследование военных преступников.

Документ дополняет ст. 8 Уголовного кодекса новой частью, которой вводится принцип универсальной юрисдикции в отношении агрессии, геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений.

В законе прописаны особенности уголовной ответственности военных командиров, других лиц, которые фактически действуют как военные командиры, и других начальников за соответствующие международные преступления.

В законе определены особенности уголовной ответственности за агрессию, геноцид, преступления против человечности и военные преступления, а также за преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Напомним, ранее в Раде допустили вынесение вопроса о выборах в ОРДЛО на референдум.

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