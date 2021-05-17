Власти Николаева объяснили, почему в городе повышают стоимость проезда

В последний раз тарифы на проезд в городе повышались в 2018 году

В последний раз тарифы на проезд в городе повышались в 2018 году

Фото: из открытых источников

В Николаеве с 1 июня планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте, потому что это позволит перевозчикам выживать и не покидать маршруты.

Как сообщает издание "Новости-N", об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает RegioNews.

По его словам, в последний раз тарифы на проезд в общественном транспорте города повышались в 2018 году, и при этом новый тариф будет ниже, чем экономически обоснован.

Даже та цена, которую предлагается установить, фактически не соответствует экономическим требованиям. Но это та цена, которая хотя бы позволит нашим перевозчикам выживать и не продолжать идти с маршрутов и начать хотя бы ремонтировать свой транспорт", - сказал Сенкевич.

Он напомнил, что в мэрии планируют поднять стоимость проезда на маршруты протяженностью до 10 км - до 6 гривен. На маршрутах свыше 10 км она будет составлять не выше 7 гривен.

Кроме того, стоимость проезда в микрорайонах Матвеевка и Большая Корениха не поднимется выше 9 гривен, а в микрорайон Малая Корениха - не выше 10 гривен.

В трамваях и троллейбусах стоимость проезда повысится до 6 гривен за билет.

Стоимость проезда в "зеленых автобусах" на маршрутах протяженностью до 10 км - 5 грн. Более 10 км - не больше 6 грн. В микрорайонах Матвеевка и Большая Корениха - 7 гривен. В микрорайон Малая Корениха - максимум 8 гривен.

Напомним, ранее коллективы Киевского метрополитена и КП "Киевпастранс" обратились в Киевский городской совет с требованием решить вопрос надлежащей поддержки предприятий из-за убытков на фоне карантина и снижения пассажиропотока.

Позже у Кличко сказали, когда в столице может подорожать проезд.