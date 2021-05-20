Украинские "паспорта вакцинации" будут признаны Евросоюзом - Кабмин

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Между Украиной и Европейским Союзом были достигнуты договоренности о взаимном признании "паспортов вакцинации"

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на вицепремьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину, передает RegioNews.

Политическая договоренность есть, есть и технические решения как с нашей стороны, так и от Европейской Комиссии", - заявила она.

Стефанишина отметила, что в настоящее время ведется активная работа по нормативному оформлению этих договоренностей, процесс планируют завершить до конца июня.

У нас уже полностью готова ИТ-инфраструктура, чтобы выдавать сертификаты, которые соответствуют стандартам ЕС, и это решение уже фактически восстанавливает возможность для полноценного движения наших граждан в пределах Европейского Союза", - добавила Стефанишина.

Напомним, с 1 июля в Украине хотят запустить "паспорт вакцинации".