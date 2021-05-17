C 1 июля в Украине хотят запустить "паспорт вакцинации"

Он будет как в бумажном, так и в цифровом виде

Он будет как в бумажном, так и в цифровом виде

Фото: из открытых источников

В Министерстве цифровой трансформации планируют запустить так называемые "паспорта вакцинации", а также рассказали о том, какие данные будут в нем содержаться.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телеканала 1+1. По его словам, такой "паспорт" в Украине планируют запустить с 1 июля. Сейчас работают над его наполнением и дизайном. Сертификат будет как бумажным, так и электронным в приложении "Дія. Документ". Отмечается, что документ также будет содержать данные о том, когда и каким препаратом был вакцинирован человек, болел ли он COVID-19. Мы в первую очередь ориентируемся на международные процессы, чтобы украинцы имели возможность путешествовать с паспортом. Как его можно будет использовать в Украине, зависит от Минздрава. От того, которую они выберут политику. Наша часть техническая сделать так, чтобы вакцинированные украинцы имели сертификат", - отметил министр. Напомним, Украина первой в мире приравняла электронные паспорта к обычным, 30 марта соответствующий закон поддержала Верховная Рада.

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