В Пенсионном фонде не осталось денег для выплаты карантинной помощи предпринимателям

В Украине для выплаты по восемь тысяч гривен физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам в "красных" зонах направлено 1,4 млрд гривен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.

Отмечается, что деньги получили 175 тысяч человек - это около половины из тех, кто уже подал заявки.

Заявки на получение восьми тысяч гривен компенсации начали принимать 19 апреля. По состоянию на 6 мая заявки на компенсацию за карантин подали 320 тысяч украинцев.

Если регион был отнесен к "красной" зоне в течение февраля-марта, необходимо было обратиться за деньгами через портал или приложение "Дия" до 19 мая.

Напомним, что 30 марта Рада поддержала закон о карантинных выплатах восьми тысяч предпринимателям. На выплату единовременной материальной помощи для предпринимателей и наемных работников правительство направило 1,4 млрд гривен.