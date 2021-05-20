В Украине уже сделали первый миллион прививок от COVID-19

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По состоянию на 19 мая 2021 года в Украине сделали 1 012 815 прививок против COVID-19. Получили первую дозу 964 745 человек, завершили вакцинацию 48 070 украинцев

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За период вакцинальной кампании больше всего привито украинцев в возрасте 20-39 лет, а именно - 234 169 человек. Это молодые люди, которые принадлежат к приоритетным категориям.

Больше всего за это время вакцинировали работников критически важных структур: ВСУ, ГСЧС, Госпогранслужбы, Нацполиции, Нацгвардии, МВД.

Известно, что женщин было привито 525 723, чуть больше, чем мужчин - 487 092.

Лидерами по количеству вакцинированных являются г. Киев, Днепропетровская и Львовская области.

Напомним, Кабинет министров Украины анонсировал прибытие в Украину партии вакцины Pfizer - более 473 тысяч доз доставят в рамках инициативы COVAX.