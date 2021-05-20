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20 мая 2021, 14:29 177

Президент о Кличко: "он неправильно публично себя ведет"

20 мая 2021, 14:29 177
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Фото: из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский пояснил, что мэр Киева Кличко после обысков в департаментах КГГА неправильно себя ведет с публикой

Об этом Зеленский рассказал во время пресс-конференция по случаю второй годовщины его президентства, передает RegioNews.

По словам главы государства, его "ничего не связывает с господином мэром, кроме одного, председатель КГГА - это моя вертикаль и хочет он этого или не хочет это так и есть".

Относительно обысков в департаментах КГГА Зеленский заявил, что это вопрос к правоохранителям.

Это вопрос к правоохранителям, которые провели 50 или 60 обысков в окружении Кличко. Так не надо было похищать деньги в бюджете... Он, мне кажется, очень неправильно публично себя ведет", - сообщил он.

Также Зеленский ответил о том, конкурент ли ему Кличко на президентских выборах.

Я не понимаю, зачем мы об этом говорим. Во-первых, никто еще не решил идти на второй срок. Во-вторых, его выбирала не Украина, выбирали киевляне. В-третьих, есть соцопросы, там есть ответы. И в-четвертых, мой глава офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты", - отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что причиной обострения отношений с Офисом президента мэр Киева Виталий Кличко называет политическую составляющую и вопросы контроля.

Владимир Зеленский конфликт президент КГГА Виталий Кличко

 
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