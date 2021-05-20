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20 мая 2021, 17:10 675

В Украине хотят расширить полномочия частных исполнителей

20 мая 2021, 17:10 675
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Фото из открытых источников
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Народные депутаты поддержали за основу законопроект №4330, который предусматривает существенное расширение полномочий частных исполнителей

За такое решение проголосовали 268 нардепов, пишет RegioNews со ссылкой на трансляцию заседание Рады.

Документ позволит частным исполнителям взимать админштрафы. Также они смогут осуществлять взыскание по делам, где должником являются государственные или коммунальные предприятия. Однако размер взысканий не должен превышать 100 тысяч гривен.

Законопроект предусматривает постепенное выравнивание полномочий частных и государственных исполнителей.

Также документ предлагает ввести такие изменения со дня внесения в Единый реестр частных исполнителей сведений о тысяче таких работников, но не позднее 1 января 2024 года. Сейчас работает 270 частных исполнителей.

Ранее сообщалось, что в Украине хотят наделить поселковых старост новыми функциями.

Украина Верховная Рада нардеп законопроект парламент

 
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