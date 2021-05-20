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20 мая 2021, 18:17 6

В "Батькивщине" рассказали, почему голосовали за назначение Любченко министром экономики

20 мая 2021, 18:17 6
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Фото из открытых источников
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Во фракции «Батькивщина» считают, что Любченко - один из немногих министров, который на предыдущей должности в Государственной налоговой службе Украины показывал лучшие результаты, чем его предшественники

Об этом сказал нардеп Вадим Ивченко, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Наверное, один из немногих министров, который на предыдущей должности в Государственной налоговой службе Украины — показывал действительно лучшие результаты, чем его предшественники. Любченко также начал говорить о необходимости локализации, защиты украинского товаропроизводителя, а также идет против негативных трендов, которые происходят в экономике. Его убеждения совпадают с видением "Батькивщины": чтобы люди остались жить в Украине — им нужно создать рабочие места. Поэтому мы поддержали его фракцией, - рассказал Вадим Ивченко.

Вместе с тем, фракция "Батькивщина” не голосовала за назначение Виктора Ляшко министром здравоохранения. Вадим Ивченко объясняет это тем, что по убеждению фракции предложенный кандидат будет продолжать разрушительную для медицинской системы "реформу Супрун”.

Ляшко — это министр, который, по нашему убеждению, будет продолжать реформу Ульяны Супрун. Стоит посмотреть только на начало пандемии, на готовность больниц, врачей, маленькие зарплаты, недофинансирование медицинской отрасли — это все "реформа Супрун". Поэтому мы не считаем, что Ляшко — оптимальный кандидат на эту должность, — считает нардеп.

Кроме этого Ивченко отметил, что как бы новые министры не пытались улучшить ситуацию в области, за которую отвечают, сейчас это почти невозможно.

Как бы они ни старались, но без изменения социально-экономической политики, где правительство будет работать как единая команда, будет трудно что-то сдвинуть с места, - резюмировал народный депутат.

Как сообщалось сегодня, Верховная Рада поддержала назначение трех руководителей министерств. Верховная Рада поддержала назначение трех руководителей министерств: Ляшко, Кубракова и Любченко.

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