В Раде допустили вынесение вопроса о выборах в ОРДЛО на референдум

На прошлой неделе Зеленский подписал закон о референдуме

На прошлой неделе Зеленский подписал закон о референдуме

Фото: из открытых источников

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что вопрос порядка проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет вынесен на всенародный референдум.

Об этом он рассказал во время выступления на согласительном совете глав фракций и депутатских групп, передает RegioNews.

Думаю, такими вопросами на определенных этапах развития Украины могут стать вступление страны в ЕС, вступление в НАТО. И то, соглашаемся ли мы, что выборы на временно оккупированных территориях будут проводиться после возвращения полного контроля над границей", – пояснил он.

Он добавил, что на референдум должны выноситься вопросы государственного значения, а не мелкие узкополитические вещи, ведь его проведение очень затратное.

Напомним, Рада выставит на всеобщее обсуждение закон о местном референдуме.