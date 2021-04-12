09:02  12 апреля
Коронавирус в Украине: после выходных количество новых инфицированных резко снизилось
14:19  12 апреля
Нардепы будут питаться "Святым Духом" и поститься, пока столовая закрыта на локдаун - Корниенко
08:11  12 апреля
Сутки в ООС: боевики били из запрещенных вооружений и гранатометов
UA | RU
UA | RU
12 апреля 2021, 13:29 201

В Раде допустили вынесение вопроса о выборах в ОРДЛО на референдум

12 апреля 2021, 13:29 201
Читайте також українською мовою
На прошлой неделе Зеленский подписал закон о референдуме
На прошлой неделе Зеленский подписал закон о референдуме
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что вопрос порядка проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет вынесен на всенародный референдум.

Об этом он рассказал во время выступления на согласительном совете глав фракций и депутатских групп, передает RegioNews.

Думаю, такими вопросами на определенных этапах развития Украины могут стать вступление страны в ЕС, вступление в НАТО. И то, соглашаемся ли мы, что выборы на временно оккупированных территориях будут проводиться после возвращения полного контроля над границей", – пояснил он.

Он добавил, что на референдум должны выноситься вопросы государственного значения, а не мелкие узкополитические вещи, ведь его проведение очень затратное.

Напомним, Рада выставит на всеобщее обсуждение закон о местном референдуме.

референдум ВР депутат голосование парламент

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Украинские миллиардеры: как изменились их доходы за последний кризисный год
Миражи для Харькова. Зачем Терехов пригнал в город турецкие автобусы
Все публикации »
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram