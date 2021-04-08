Власти Николаева призвали лишить русский язык статуса регионального
Языковой омбудсмен Тарас Креминь призвал Николаевский городской совет на ближайшей сессии отменить решение от 21 августа 2012 года "О предоставлении русскому языку статуса регионального в городе Николаеве".
Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает RegioNews.
По его словам, это важно, поскольку согласно Конституции, украинский язык является единственным государственным.
Если я не ошибаюсь, то Николаев сегодня остается единственным городом в Украине, где до сих пор действует решение о предоставлении русскому языку статуса регионального. Все остальные регионы, где такая программа была, уже отменили его, ведь оно противоречит Конституции Украины", - заявил Кремень.
Напомним, в Запорожской области русский язык лишили статуса регионального.