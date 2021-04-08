Власти Николаева призвали лишить русский язык статуса регионального

Областной центр единственный в Украине, где русский язык имеет такой статус

Областной центр единственный в Украине, где русский язык имеет такой статус

Фото: из открытых источников

Языковой омбудсмен Тарас Креминь призвал Николаевский городской совет на ближайшей сессии отменить решение от 21 августа 2012 года "О предоставлении русскому языку статуса регионального в городе Николаеве".

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает RegioNews.

По его словам, это важно, поскольку согласно Конституции, украинский язык является единственным государственным.

Если я не ошибаюсь, то Николаев сегодня остается единственным городом в Украине, где до сих пор действует решение о предоставлении русскому языку статуса регионального. Все остальные регионы, где такая программа была, уже отменили его, ведь оно противоречит Конституции Украины", - заявил Кремень.

Напомним, в Запорожской области русский язык лишили статуса регионального.