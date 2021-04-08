18:14  08 апреля
В Чернигов доставили дополнительные 1500 доз COVID-вакцины
11:16  08 апреля
Поддержка бизнеса на период локдауна: в Раде зарегистрировали законопроект
18:33  08 апреля
На Донбассе за сутки 11 обстрелов, погиб украинский военный - штаб
UA | RU
UA | RU
08 апреля 2021, 20:05 687

Власти Николаева призвали лишить русский язык статуса регионального

08 апреля 2021, 20:05 687
Читайте також українською мовою
Областной центр единственный в Украине, где русский язык имеет такой статус
Областной центр единственный в Украине, где русский язык имеет такой статус
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Языковой омбудсмен Тарас Креминь призвал Николаевский городской совет на ближайшей сессии отменить решение от 21 августа 2012 года "О предоставлении русскому языку статуса регионального в городе Николаеве".

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает RegioNews.

По его словам, это важно, поскольку согласно Конституции, украинский язык является единственным государственным.

Если я не ошибаюсь, то Николаев сегодня остается единственным городом в Украине, где до сих пор действует решение о предоставлении русскому языку статуса регионального. Все остальные регионы, где такая программа была, уже отменили его, ведь оно противоречит Конституции Украины", - заявил Кремень.

Напомним, в Запорожской области русский язык лишили статуса регионального.

Николаев язык Тарас Кремень заявление регионы

В Николаевской области перенесут пробное ВНО
07 апреля 2021, 15:59
Стало известно, из каких средств будет финансироваться Центр противодействия дезинформации
06 апреля 2021, 18:05
Жена Семенченко обратилась к Зеленскому с просьбой о помощи
06 апреля 2021, 16:20
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Коронавирус, выборы Вирастюка, батл с Марцинкивым: чем запомнились сто дней прикарпатского руководителя Бойчука
Сто дней мэра Черновцов Кличука: тотальная смена руководящей команды и продолжение предвыборных обещаний
Все публикации »
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua