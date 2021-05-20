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20 мая 2021, 18:30 255

Под Николаевом провели спецоперацию по задержанию "криминальных авторитетов"

20 мая 2021, 18:30 255
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Фото: из открытых источников
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В городе Вознесенск Николаевской области работники Нацполиции провели спецоперацию, в ходе которой задержали ряд представителей криминальных кругов

Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает RegioNews.

По данным следствия, членов преступной группы задержали во время так называемой "сходки".

Девять человек прибыли в г. Вознесенск в местное кафе на "сходку", чтобы определить полномочия в вопросах "терроризирования" предпринимателей и фермеров района для принуждения уплаты дани. Среди них - так называемые "смотрящие" за Вознесенском и Николаевской областью, а также другие криминальные элементы", - говорится в сообщении.

В МВД добавили, что злоумышленники ранее фигурировали в делах по вымогательству средств с предпринимателей, выполнению различных преступлений на заказ, выбиванию несуществующих долгов и сбору средств для пополнения "воровского общака".

В ходе спецоперации полицейские изъяли оружие и патроны. Действиям задержанных дается юридическая оценка.

Напомним, Нацполиция задержала двух самых влиятельных в Украине "воров в законе".

Николаевская область Нацполиция воровство задержание спецоперация

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