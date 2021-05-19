В Николаеве группа неизвестных блокировала работу завода

Фото: Нацполиция

В Николаеве группа неизвестных людей пыталась проникнуть на территорию Николаевского тепловозоремонтного завода, руководитель которого несколько дней назад умер из-за коронавируса

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Николаевской области, пишет RegioNews.

Отмечается, что сообщение о том, что на территорию Николаевского тепловозоремонтного завода пытается проникнуть группа неизвестных мужчин и блокируют работу предприятия, поступило в полицию 19 мая около 12:30.

Когда на место происшествия прибыли силовики, участники инцидента с места конфликта уехали. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине задержали банду "черных риэлторов", которые убивали людей ради наживы.