В Николаеве группа неизвестных блокировала работу завода
В Николаеве группа неизвестных людей пыталась проникнуть на территорию Николаевского тепловозоремонтного завода, руководитель которого несколько дней назад умер из-за коронавируса
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Николаевской области, пишет RegioNews.
Отмечается, что сообщение о том, что на территорию Николаевского тепловозоремонтного завода пытается проникнуть группа неизвестных мужчин и блокируют работу предприятия, поступило в полицию 19 мая около 12:30.
Когда на место происшествия прибыли силовики, участники инцидента с места конфликта уехали. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что на Харьковщине задержали банду "черных риэлторов", которые убивали людей ради наживы.
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