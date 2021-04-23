Креминь хочет через суд лишить русский язык статуса регионального в Николаеве

Местные депутаты должны были это сделать еще полтора года назад

Местные депутаты должны были это сделать еще полтора года назад

Фото: из открытых источников

Николаевский городской совет до сих пор не отменил предоставление русскому языку статуса регионального, поэтому Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился по этому поводу к генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Он напомнил, что 22 апреля состоялось очередное пленарное заседание сессии Николаевского горсовета, на которой депутаты в очередной раз проигнорировали вопрос отмены этого решения.

По словам языкового омбудсмена, они должны были это сделать еще полтора года назад, со дня вступления в силу Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

В связи с этим повторно обращаюсь к ГПУ обеспечить его отмену в судебном порядке", - написал Кремень.

Он отметил, что Николаев остается едва ли не единственным городом в Украине, где до сих пор действует антиконституционное решение.

Мне жаль, что новоизбранные депутаты, как и мэр, сознательно игнорируют законодательство. Разве такое возможно на 30-м году независимости?", - подытожил омбудсмен.

Напомним, Одесская мэрия полностью перешла на украинский язык. Русский язык больше не будет использоваться как региональный.