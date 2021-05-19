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19 мая 2021, 11:54 43

В Раду внесли представление о назначении трех министров

19 мая 2021, 11:54 43
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Фото: из открытых источников
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в парламент представление о назначении на вакантные должности глав Минздрава, Минэкономики и Мининфраструктуры

Об этом "РБК-Украина" сообщила пресс-секретарь премьер-министра Ольга Куришко, передает RegioNews.

Так, Алексея Любченко предлагается назначать на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики, Александра Кубракова - на должность министра инфраструктуры, Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения.

Премьер-министр внес эти кандидатуры по предложению фракции "Слуга народа", которая имеет права коалиции.

Напомним, в четверг, 20 мая, фракция "Слуга народа" проведет дополнительную встречу с кандидатом на пост министра здравоохранения Виктором Ляшко. На встрече главный санитарный врач ответит на вопросы нардепов.

министр премьер Денис Шмыгаль Кандидат фракция

 
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