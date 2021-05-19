В Раду внесли представление о назначении трех министров
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в парламент представление о назначении на вакантные должности глав Минздрава, Минэкономики и Мининфраструктуры
Об этом "РБК-Украина" сообщила пресс-секретарь премьер-министра Ольга Куришко, передает RegioNews.
Так, Алексея Любченко предлагается назначать на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики, Александра Кубракова - на должность министра инфраструктуры, Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения.
Премьер-министр внес эти кандидатуры по предложению фракции "Слуга народа", которая имеет права коалиции.
Напомним, в четверг, 20 мая, фракция "Слуга народа" проведет дополнительную встречу с кандидатом на пост министра здравоохранения Виктором Ляшко. На встрече главный санитарный врач ответит на вопросы нардепов.