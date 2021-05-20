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Коронавирус в Украине: за сутки выздоровело втрое больше людей, чем заболело
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20 мая 2021, 08:59 2

Коронавирус в Украине: за сутки выздоровело втрое больше людей, чем заболело

20 мая 2021, 08:59 2
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 19 мая COVID-19 обнаружили у 5 165 человек, госпитализировали 1 884 больных, зафиксировано 203 летальных случая, 16 748 пациентов выздоровели

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, среди заболевших за 19 мая 324 ребенка и 109 медработников.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зарегистрировали в Днепропетровской области (489), г. Киев (433), Харьковской (429), Запорожской (311) и Киевской (295) областях.

Всего за сутки провели 69 732 тестирования на коронавирус.

За все время пандемии в Украине заболело 2 170 398 человек, из них 1 916 194 выздоровели, летальных исходов - 48 899.

Напомним, за 18 мая COVID-19 обнаружили у 5 138 человек, госпитализировали 2 269 больных.

коронавирус госпитализация Минздрав медики пандемия

 
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