В Одесской области проведут масштабные антитеррористические учения

Фото: Сайт СБУ

Как сообщили в СБУ, учения продлятся 20-21 мая, пишет RegioNews.

Отмечается, что тренировки пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным. Они состоятся в районе поселков Григоровка, Беляри и Новые Беляри Одесской области и на территории Южного филиала ГП "Администрация морских портов Украины".

Спецназовцы будут отрабатывать алгоритм противодействия диверсионно-террористическим группам, будет проверяться уровень контрдиверсионной защищенности потенциально уязвимых объектов.

В СБУ сообщили, что во время тренировок в отдельных районах области возможно временное введение особого режима - ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, осмотр личных вещей и автомобилей и тому подобное.

Напомним, на прошлой неделе в Виннице состоялись масштабные антитеррористические учения СБУ.