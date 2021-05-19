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19 мая 2021, 12:04 140

В Одесской области проведут масштабные антитеррористические учения

19 мая 2021, 12:04 140
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Фото: Сайт СБУ
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Служба безопасности Украины проведет в Одесской области на объектах потенциальных террористических посягательств контрдиверсионные учения

Как сообщили в СБУ, учения продлятся 20-21 мая, пишет RegioNews.

Отмечается, что тренировки пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным. Они состоятся в районе поселков Григоровка, Беляри и Новые Беляри Одесской области и на территории Южного филиала ГП "Администрация морских портов Украины".

Спецназовцы будут отрабатывать алгоритм противодействия диверсионно-террористическим группам, будет проверяться уровень контрдиверсионной защищенности потенциально уязвимых объектов.

В СБУ сообщили, что во время тренировок в отдельных районах области возможно временное введение особого режима - ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, осмотр личных вещей и автомобилей и тому подобное.

Напомним, на прошлой неделе в Виннице состоялись масштабные антитеррористические учения СБУ.

Украина Одесса СБУ учения Одесская область

 
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