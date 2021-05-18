Судья Донецкого окружного админсуда погорел на взятке
Сотрудники Государственного бюро расследований задержали судью Донецкого окружного административного суда по подозрению в мошенничестве
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Отмечается, что чиновник предложил директору частного предприятия за деньги "договориться" в Верховном Суде относительно решения хозяйственного спора.
Он захотел за свои услуги 34 тысячи долларов. Судью задержали в момент получения части оплаты - 30 тысяч долларов. Сейчас решается вопрос о сообщении ему подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранения от занимаемой должности.
Уголовное дело в отношении судьи возбуждено по статье мошенничество, совершенное в особо крупном размере. В случае доказательства вины ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Черкасской области адвокат хотел подкупить работника СБУ.
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