В КСУ приостановили выплату зарплат Тупицкому и Касминину
Конституционный суд приостановил выплату заработной платы бывшему главе КСУ Александру Тупицкому и другому судье Александру Касминину.
Об этом сообщили в КСУ в комментарии "Радио Свобода", пишет RegioNews.
В КСУ отметили, что выплата заработных плат Тупицкому и Касминину приостановлена до решения дел по искам об обжаловании указа президента об их увольнении.
Соответствующее распоряжение от 30 апреля издал исполняющий обязанности председателя КСУ Сергей Головатый.
Также в КСУ добавили, что Тупицкому и Касминину прекратили выплачивать зарплаты со второй половины апреля.
Напомним, 27 марта Зеленский отменил указ о назначении судьями КСУ Тупицкого и Касминина. Они были назначены в КСУ указом Януковича.
8 апреля указы Зеленского в отношении судей Тупицкого и Касминина обжаловали в КСУ.