В КСУ приостановили выплату зарплат Тупицкому и Касминину

Выплаты приостановили до решения дел по искам об обжаловании указа президента об их увольнении

Выплаты приостановили до решения дел по искам об обжаловании указа президента об их увольнении

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Конституционный суд приостановил выплату заработной платы бывшему главе КСУ Александру Тупицкому и другому судье Александру Касминину.

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