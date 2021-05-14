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14 мая 2021, 10:55 31

В КСУ приостановили выплату зарплат Тупицкому и Касминину

14 мая 2021, 10:55 31
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Выплаты приостановили до решения дел по искам об обжаловании указа президента об их увольнении
Выплаты приостановили до решения дел по искам об обжаловании указа президента об их увольнении
Фото из открытых источников
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Конституционный суд приостановил выплату заработной платы бывшему главе КСУ Александру Тупицкому и другому судье Александру Касминину.

Об этом сообщили в КСУ в комментарии "Радио Свобода", пишет RegioNews.

В КСУ отметили, что выплата заработных плат Тупицкому и Касминину приостановлена до решения дел по искам об обжаловании указа президента об их увольнении.

Соответствующее распоряжение от 30 апреля издал исполняющий обязанности председателя КСУ Сергей Головатый.

Также в КСУ добавили, что Тупицкому и Касминину прекратили выплачивать зарплаты со второй половины апреля.

Напомним, 27 марта Зеленский отменил указ о назначении судьями КСУ Тупицкого и Касминина. Они были назначены в КСУ указом Януковича.

8 апреля указы Зеленского в отношении судей Тупицкого и Касминина обжаловали в КСУ.

Украина зарплаты Конституционный суд КСУ Александр Тупицкий

 
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