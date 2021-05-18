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18 мая 2021, 12:42 111

В Киеве под судом проходит акция в поддержку обвиняемых в "деле Шеремета"

18 мая 2021, 12:42 111
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Фото: censor.net
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Под Шевченковским районным судом, где проходит судебное заседание по "делу Шеремета" о продлении меры пресечения для подозреваемых Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, происходит акция в поддержку обвиняемых фигурантов дела

Как передает RegioNews, об этом сообщает Цензор.нет.

Отмечается, что первой на судебное заседание пришла Юлия Кузьменко, потом Андрей Антоненко и Яна Дугарь. В комментарии журналистам Антоненко рассказал о том, как проходят его будни под домашним арестом, о творческих планах, а также об общем самочувствии и адаптации после заключения.

По словам активистов, присутствующих на митинге, "бесчестность так называемого "дела Шеремета" является олицетворением "справедливости" от государства: "Дело, которое каждый день разрушает у граждан доверие к правовым институтам Украины, надежду на перемены в стране, веру в беспристрастность и честность процессов, происходящих в государстве".

Отмечается, что активисты ждут и требуют правды от суда и следствия.

Напомним, 30 апреля обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко освободили из СИЗО под домашний арест.

суд протесты Дело Шеремета активисты Андрей Антоненко

 
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