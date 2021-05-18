В Николаеве пограничники задержали рекордную партию контрабанды

Фото: dpsu.gov.ua

Работники Николаевской таможни обнаружили рекордную партию контрабанды - одежды, обуви и других товаров, которую пытались провезти в Украину под видом цемента

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает RegioNews.

Известно, что груз обнаружили вчера, 17 мая в рамках масштабной спецоперации. Ориентировочно, на судне прибыло 13 тонн контрабандных товаров.

Выгрузка контрабандной партии продолжается уже вторые сутки, по состоянию на 8 часов утра удалось разгрузить три четверти контейнеров.

Тонны товара - обувь, спортивные костюмы, купальники, духи, автозапчасти и т.д. пытались незаконно переместить на территорию Украины под видом цемента. Контрабандный груз прибыл в Украину иностранным судном через Николаевский порт. Сверху судно действительно было загружено цементом, под которым прятали более ценный товар", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются следственные действия и устанавливается круг всех причастных к незаконной схеме.

Отмечается, что после проведения экспертиз и перерасчета будет установлена общая сумма товаров.

Напомним, ранее сообщалось, что в "Борисполе" изъяли контрабанду кокаина на 11 миллионов.