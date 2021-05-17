Комитет избирателей определил наиболее и наименее законодательно продуктивных депутатов

Речь идет о парламентариях, чьи законы чаще всего принимает парламент, или наоборот

Речь идет о парламентариях, чьи законы чаще всего принимает парламент, или наоборот

Фото из открытых источников

Для определения наиболее и наименее законодательно продуктивных нардепов, КИУ проанализировал законопроекты в период с 29 августа 2019 года по 30 апреля 2021 года.

Об этом сообщается на Facebook-странице КИУ, передает RegioNews.

Три десятка народных депутатов Верховной Рады имеют нулевую законодательную производительность.

В десятку наиболее продуктивных депутатов вошли:

Даниил Гетманцев ("Слуга Народа”, глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики) – принято 44 закона авторства депутата;

Елена Шуляк (заместитель председателя фракции "Слуга народа") - 34 Закона;

Роксолана Пидласа ("Слуга Народа”) – 33 законы;

Андрей Клочко ("Слуга Народа”, глава комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства) – 32 закона;

Виталий Безгин ("Слуга Народа”) – 29 законов;

Павел Фролов ("Слуга Народа”) – 28 законов;

Оксана Дмитриева ("Слуга Народа”) – 26 законов;

Михаил Радуцкий ("Слуга Народа”, глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования) – 26 законов;

Галина Третьякова ("Слуга Народа”, председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов) – 26 законов;

Денис Монастырский (”Слуга народа", председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности) – 25 законов.

Согласно данным мониторинга среди ТОП 10 самых продуктивных депутатов Рады исключительно члены фракции "Слуга народа". Больше, в ТОП 50 самых продуктивных депутатов Рады лишь 6 парламентов не являются представителями монобольшинства. Эти цифры свидетельствуют, что в ВР фактически существует монополия на принятие законодательных решений и шансы на принятие законопроектов авторства оппозиционных депутатов являются чисто символическими. Депутаты "Слуги народа" фактически сформировали монополию на принятие законов, – заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

Если говорить о самых продуктивных депутатах среди разных фракций, то в "Голосе” таким парламентарием оказался Ярослав Железняк. Народные депутаты приняли 22 закона его авторства.

В группе "Довира” самой продуктивной оказалась Лариса Билозир. Рада приняла 19 ее законов.

В группе ”За майбутне " самым продуктивным является Сергей Минько. Парламент проголосовал за 14 законов его авторства.

Во фракции "Батькивщина” больше всего принятых законов имеет Валерий Дубиль (14 законов), в "Европейской солидарности” Ирина Геращенко (11 законов), в ОПЗЖ – Михаил Макаренко (9 законов).

Однако, несмотря на высокую активность части депутатов, в отдельных парламентариев – нулевые показатели производительности их работы. По данным КИУ, всего 31 народный депутат до сих пор не стал автором ни одного принятого закона. Среди них есть ряд известных политиков. В частности, это:

внефракционный Андрей Деркач - зарегистрировал 7 проектов, 0 принято;

Сергей Левочкин из ОПЗЖ - подал 13 проектов;

Ренат Кузьмин из ОПЗЖ - подал 3 проекта законов;

Виктор Медведчук из ОПЗЖ - подал 21 проект закона;

внефракционный Вадим Новинский - подал 29 проектов законов;

Вадим Столар из ОПЗЖ - подал 5 проектов;

внефракционный Антон Яценко - подал 21 проект закона;

Григорий Немыря из "Батькивщины” – подал 19 проектов;

Сергей Власенко из "Батькивщины” – подал 36 проектов;

Антон Киссе из группы "За майбутне" - подал 21 проект закона;

Юлий Иоффе из ОПЗЖ - подал 39 проектов.

КИУ проанализировал законопроекты в период с 29 августа 2019 года по 30 апреля 2021 года.

Как сообщалось, в апреле этого года 147 нардепам в целом выплатили более 3 млн гривен компенсации за жилье. Наибольшую сумму компенсации получили члены фракции "Слуга народа".