Комитет избирателей определил наиболее и наименее законодательно продуктивных депутатов
Для определения наиболее и наименее законодательно продуктивных нардепов, КИУ проанализировал законопроекты в период с 29 августа 2019 года по 30 апреля 2021 года.
Об этом сообщается на Facebook-странице КИУ, передает RegioNews.
Три десятка народных депутатов Верховной Рады имеют нулевую законодательную производительность.
В десятку наиболее продуктивных депутатов вошли:
Даниил Гетманцев ("Слуга Народа”, глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики) – принято 44 закона авторства депутата;
Елена Шуляк (заместитель председателя фракции "Слуга народа") - 34 Закона;
Роксолана Пидласа ("Слуга Народа”) – 33 законы;
Андрей Клочко ("Слуга Народа”, глава комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства) – 32 закона;
Виталий Безгин ("Слуга Народа”) – 29 законов;
Павел Фролов ("Слуга Народа”) – 28 законов;
Оксана Дмитриева ("Слуга Народа”) – 26 законов;
Михаил Радуцкий ("Слуга Народа”, глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования) – 26 законов;
Галина Третьякова ("Слуга Народа”, председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов) – 26 законов;
Денис Монастырский (”Слуга народа", председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности) – 25 законов.
Согласно данным мониторинга среди ТОП 10 самых продуктивных депутатов Рады исключительно члены фракции "Слуга народа". Больше, в ТОП 50 самых продуктивных депутатов Рады лишь 6 парламентов не являются представителями монобольшинства. Эти цифры свидетельствуют, что в ВР фактически существует монополия на принятие законодательных решений и шансы на принятие законопроектов авторства оппозиционных депутатов являются чисто символическими. Депутаты "Слуги народа" фактически сформировали монополию на принятие законов, – заявил председатель КИУ Алексей Кошель.
Если говорить о самых продуктивных депутатах среди разных фракций, то в "Голосе” таким парламентарием оказался Ярослав Железняк. Народные депутаты приняли 22 закона его авторства.
В группе "Довира” самой продуктивной оказалась Лариса Билозир. Рада приняла 19 ее законов.
В группе ”За майбутне " самым продуктивным является Сергей Минько. Парламент проголосовал за 14 законов его авторства.
Во фракции "Батькивщина” больше всего принятых законов имеет Валерий Дубиль (14 законов), в "Европейской солидарности” Ирина Геращенко (11 законов), в ОПЗЖ – Михаил Макаренко (9 законов).
Однако, несмотря на высокую активность части депутатов, в отдельных парламентариев – нулевые показатели производительности их работы. По данным КИУ, всего 31 народный депутат до сих пор не стал автором ни одного принятого закона. Среди них есть ряд известных политиков. В частности, это:
внефракционный Андрей Деркач - зарегистрировал 7 проектов, 0 принято;
Сергей Левочкин из ОПЗЖ - подал 13 проектов;
Ренат Кузьмин из ОПЗЖ - подал 3 проекта законов;
Виктор Медведчук из ОПЗЖ - подал 21 проект закона;
внефракционный Вадим Новинский - подал 29 проектов законов;
Вадим Столар из ОПЗЖ - подал 5 проектов;
внефракционный Антон Яценко - подал 21 проект закона;
Григорий Немыря из "Батькивщины” – подал 19 проектов;
Сергей Власенко из "Батькивщины” – подал 36 проектов;
Антон Киссе из группы "За майбутне" - подал 21 проект закона;
Юлий Иоффе из ОПЗЖ - подал 39 проектов.
КИУ проанализировал законопроекты в период с 29 августа 2019 года по 30 апреля 2021 года.
Как сообщалось, в апреле этого года 147 нардепам в целом выплатили более 3 млн гривен компенсации за жилье. Наибольшую сумму компенсации получили члены фракции "Слуга народа".