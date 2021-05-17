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17 мая 2021, 18:20 138

Комитет Рады не поддержал представление об увольнении Степанова

17 мая 2021, 18:20 138
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Депутатам посоветовали самостоятельно решать, увольниять ли его с должности министра
Фото: из открытых источников
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Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования отклонил представление главы правительства Дениса Шмыгаля об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом стало известно из трансляции заседания Комитета, передает RegioNews.

Увольнение министра поддержали 7 членов комитета, еще 7 высказались против, один - воздержался.

Решение не принято. Выношу другое предложение рекомендовать Раде определиться путем голосования относительно поддержки или неподдержки представления премьер-министра Дениса Шмыгаля об увольнении Степанова", - сказал председатель комитета Михаил Радуцкий.

Члены Комитета рекомендовали вынести этот вопрос на усмотрение Верховной Рады.

Решение поддержали 13 членов комитета, один высказался против, еще один воздержался.

Напомним, 28 апреля в Раде собрали подписи за отставку министра Степанова. Ранее в монобольшинстве заявили, что отставки Степанова не будет.

7 мая Максим Степанов прокомментировал вероятность своей отставки. Министр отметил, что должность - "это не пожизненно".

В этот же день Арахамия подтвердил, что "Слуги народа" рассмотрят отставку Степанова. Вопрос отставки министра поднимут на ближайшем заседании фракции "слуг".

увольнение министр Верховная Рада Минздрав Министерство Максим Степанов

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