Комитет Рады не поддержал представление об увольнении Степанова

Депутатам посоветовали самостоятельно решать, увольниять ли его с должности министра

Депутатам посоветовали самостоятельно решать, увольниять ли его с должности министра

Фото: из открытых источников

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования отклонил представление главы правительства Дениса Шмыгаля об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом стало известно из трансляции заседания Комитета, передает RegioNews.

Увольнение министра поддержали 7 членов комитета, еще 7 высказались против, один - воздержался.

Решение не принято. Выношу другое предложение рекомендовать Раде определиться путем голосования относительно поддержки или неподдержки представления премьер-министра Дениса Шмыгаля об увольнении Степанова", - сказал председатель комитета Михаил Радуцкий.

Члены Комитета рекомендовали вынести этот вопрос на усмотрение Верховной Рады.

Решение поддержали 13 членов комитета, один высказался против, еще один воздержался.

Напомним, 28 апреля в Раде собрали подписи за отставку министра Степанова. Ранее в монобольшинстве заявили, что отставки Степанова не будет.

7 мая Максим Степанов прокомментировал вероятность своей отставки. Министр отметил, что должность - "это не пожизненно".

В этот же день Арахамия подтвердил, что "Слуги народа" рассмотрят отставку Степанова. Вопрос отставки министра поднимут на ближайшем заседании фракции "слуг".