"Комітет виборців України” визначив найбільш та найменш законодавчо продуктивних депутатів
Для визначення найбільш і найменш законодавчо продуктивних нардепів, КВУ проаналізував законопроєкти у період з 29 серпня 2019 року по 30 квітня 2021 року.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці КВУ, передає RegioNews.
Три десятки народних депутатів Верховної Ради мають нульову законодавчу продуктивність.
До десятки найбільш продуктивних депутатів увійшли:
Данило Гетманцев ("Слуга Народу”, голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики) – прийнято 44 закони авторства депутата;
Олена Шуляк (заступниця голови фракції "Слуга Народу”) – 34 закони;
Роксолана Підласа ("Слуга Народу”) – 33 закони;
Андрій Клочко ("Слуга Народу”, голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування) – 32 закони;
Віталій Безгін ("Слуга Народу”) – 29 законів;
Павло Фролов ("Слуга Народу”) – 28 законів;
Оксана Дмитрієва ("Слуга Народу”) – 26 законів;
Михайло Радуцький ("Слуга Народу”, голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування) – 26 законів;
Галина Третьякова ("Слуга Народу”, голова комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів) – 26 законів;
Денис Монастирський ("Слуга Народу”, голова комітету з питань правоохоронної діяльності) – 25 законів.
Відповідно до даних моніторингу серед ТОП 10 найпродуктивніших депутатів Ради виключно члени фракції "Слуга Народу". Більше, у ТОП 50 найпродуктивніших депутатів Ради лише 6 парламентів не є представниками монобільшості. Ці цифри свідчать, що у ВР фактично існує монополія на прийняття законодавчих рішень і шанси на ухвалення законопроєктів авторства опозиційних депутатів є суто символічними. Депутати "Слуги Народу” фактично сформували монополію на прийняття законів, – заявив голова КВУ Олексій Кошель.
Якщо говорити про найпродуктивніших депутатів серед різних фракцій, то в "Голосі” таким парламентарієм виявився Ярослав Железняк. Народні депутати ухвалили 22 закони його авторства.
У групі "Довіра” найпродуктивнішою виявилася Лариса Білозір. Рада ухвалила 19 її законів.
У групі "За майбутнє” найпродуктивнішим є Сергій Мінько. Парламент проголосував за 14 законів його авторства.
У фракції "Батьківщина” найбільше прийнятих законів має Валерій Дубіль (14 законів), у "Європейській солідарності” – Ірина Геращенко (11 законів), в ОПЗЖ – Михайло Макаренко (9 законів).
Однак, попри високу законодавчу активність частини депутатів, в окремих парламентарів – нульові показники продуктивності їх роботи. За даними КВУ, загалом 31 народний депутат досі не став автором жодного прийнятого закону. Серед них є низка відомих політиків. Зокрема, це:
позафракційний Андрій Деркач – зареєстрував 7 проєктів, 0 прийнято;
Сергій Льовочкін із ОПЗЖ – подав 13 проєктів;
Ренат Кузьмін із ОПЗЖ – подав 3 проєкти законів;
Віктор Медведчук із ОПЗЖ – подав 21 проєкт закону;
позафракційний Вадим Новинський – подав 29 проєктів законів;
Вадим Столар із ОПЗЖ – подав 5 проєктів;
позафракційний Антон Яценко – подав 21 проєкт закону;
Григорій Немиря із "Батьківщини” – подав 19 проєктів;
Сергій Власенко із "Батьківщини” – подав 36 проєктів;
Антон Кіссе з групи "За майбутнє” – подав 21 проєкт закону;
Юлій Іоффе із ОПЗЖ – подав 39 проєктів.
КВУ проаналізував законопроєкти у період з 29 серпня 2019 року по 30 квітня 2021 року.
Як повідомлялося, у квітні цього року 147 нардепам загалом виплатили понад 3 млн гривень компенсації за житло. Найбільшу суму компенсації отримали члени фракції "Слуга народу".