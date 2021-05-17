"Комітет виборців України” визначив найбільш та найменш законодавчо продуктивних депутатів

Йдеться про парламентарів, чиї закони найчастіше приймає парламент, або навпаки

Йдеться про парламентарів, чиї закони найчастіше приймає парламент, або навпаки

Фото з відкритих джерел

Для визначення найбільш і найменш законодавчо продуктивних нардепів, КВУ проаналізував законопроєкти у період з 29 серпня 2019 року по 30 квітня 2021 року.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці КВУ, передає RegioNews.

Три десятки народних депутатів Верховної Ради мають нульову законодавчу продуктивність.

До десятки найбільш продуктивних депутатів увійшли:

Данило Гетманцев ("Слуга Народу”, голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики) – прийнято 44 закони авторства депутата;

Олена Шуляк (заступниця голови фракції "Слуга Народу”) – 34 закони;

Роксолана Підласа ("Слуга Народу”) – 33 закони;

Андрій Клочко ("Слуга Народу”, голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування) – 32 закони;

Віталій Безгін ("Слуга Народу”) – 29 законів;

Павло Фролов ("Слуга Народу”) – 28 законів;

Оксана Дмитрієва ("Слуга Народу”) – 26 законів;

Михайло Радуцький ("Слуга Народу”, голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування) – 26 законів;

Галина Третьякова ("Слуга Народу”, голова комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів) – 26 законів;

Денис Монастирський ("Слуга Народу”, голова комітету з питань правоохоронної діяльності) – 25 законів.

Відповідно до даних моніторингу серед ТОП 10 найпродуктивніших депутатів Ради виключно члени фракції "Слуга Народу". Більше, у ТОП 50 найпродуктивніших депутатів Ради лише 6 парламентів не є представниками монобільшості. Ці цифри свідчать, що у ВР фактично існує монополія на прийняття законодавчих рішень і шанси на ухвалення законопроєктів авторства опозиційних депутатів є суто символічними. Депутати "Слуги Народу” фактично сформували монополію на прийняття законів, – заявив голова КВУ Олексій Кошель.

Якщо говорити про найпродуктивніших депутатів серед різних фракцій, то в "Голосі” таким парламентарієм виявився Ярослав Железняк. Народні депутати ухвалили 22 закони його авторства.

У групі "Довіра” найпродуктивнішою виявилася Лариса Білозір. Рада ухвалила 19 її законів.

У групі "За майбутнє” найпродуктивнішим є Сергій Мінько. Парламент проголосував за 14 законів його авторства.

У фракції "Батьківщина” найбільше прийнятих законів має Валерій Дубіль (14 законів), у "Європейській солідарності” – Ірина Геращенко (11 законів), в ОПЗЖ – Михайло Макаренко (9 законів).

Однак, попри високу законодавчу активність частини депутатів, в окремих парламентарів – нульові показники продуктивності їх роботи. За даними КВУ, загалом 31 народний депутат досі не став автором жодного прийнятого закону. Серед них є низка відомих політиків. Зокрема, це:

позафракційний Андрій Деркач – зареєстрував 7 проєктів, 0 прийнято;

Сергій Льовочкін із ОПЗЖ – подав 13 проєктів;

Ренат Кузьмін із ОПЗЖ – подав 3 проєкти законів;

Віктор Медведчук із ОПЗЖ – подав 21 проєкт закону;

позафракційний Вадим Новинський – подав 29 проєктів законів;

Вадим Столар із ОПЗЖ – подав 5 проєктів;

позафракційний Антон Яценко – подав 21 проєкт закону;

Григорій Немиря із "Батьківщини” – подав 19 проєктів;

Сергій Власенко із "Батьківщини” – подав 36 проєктів;

Антон Кіссе з групи "За майбутнє” – подав 21 проєкт закону;

Юлій Іоффе із ОПЗЖ – подав 39 проєктів.

КВУ проаналізував законопроєкти у період з 29 серпня 2019 року по 30 квітня 2021 року.

Як повідомлялося, у квітні цього року 147 нардепам загалом виплатили понад 3 млн гривень компенсації за житло. Найбільшу суму компенсації отримали члени фракції "Слуга народу".