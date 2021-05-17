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17 мая 2021, 18:44 92

Раде рекомендуют ужесточить ответственность за домашнее насилие

17 мая 2021, 18:44 92
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Документом предлагается наказывать домашнее насилие общественно-полезными работами
Документом предлагается наказывать домашнее насилие общественно-полезными работами
Рixabay
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Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует народным депутатам принять законопроект №3908-1, который предусматривает усиление ответственности за совершение домашнего насилия.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт ВР.

Отмечается, что при подготовке законопроекта ко второму чтению от нардепов поступило 45 поправок и предложений, из которых подкомитет рекомендует 22 учесть (в том числе две частично), а 23 - отклонить.

"Комитет принял решение утвердить сравнительную таблицу и рекомендовать Верховной Раде принять законопроект в целом как закон", - говорится в сообщении.

Документ предлагает наказывать домашнее насилие общественно-полезными работами с направлением средств за их выполнение пострадавшему лицу.

Планируется увеличить срок административного ареста как санкции за домашнее насилие. Документ предусматривает, что такие дела смогут рассматривать без присутствия лица, привлекаемого к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Украине во время карантина втрое увеличилось уголовных дел о домашнем насилии.

Украина насилие Верховная Рада парламент комитет

 
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