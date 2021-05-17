Раде рекомендуют ужесточить ответственность за домашнее насилие

Документом предлагается наказывать домашнее насилие общественно-полезными работами

Документом предлагается наказывать домашнее насилие общественно-полезными работами

Рixabay

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует народным депутатам принять законопроект №3908-1, который предусматривает усиление ответственности за совершение домашнего насилия.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт ВР.

Отмечается, что при подготовке законопроекта ко второму чтению от нардепов поступило 45 поправок и предложений, из которых подкомитет рекомендует 22 учесть (в том числе две частично), а 23 - отклонить.

"Комитет принял решение утвердить сравнительную таблицу и рекомендовать Верховной Раде принять законопроект в целом как закон", - говорится в сообщении.

Документ предлагает наказывать домашнее насилие общественно-полезными работами с направлением средств за их выполнение пострадавшему лицу.

Планируется увеличить срок административного ареста как санкции за домашнее насилие. Документ предусматривает, что такие дела смогут рассматривать без присутствия лица, привлекаемого к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Украине во время карантина втрое увеличилось уголовных дел о домашнем насилии.