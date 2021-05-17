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17 мая 2021, 16:45 3

В пятницу Шмыгаль ответит на вопросы Рады

17 мая 2021, 16:45 3
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Премьер будет отчитываться по борьбе с коронавирусом
Премьер будет отчитываться по борьбе с коронавирусом
Фото из открытых источников
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В пятницу во время часа вопросов к правительству народные депутаты заслушают премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В пятницу будет в стенах парламента премьер-министр Украины, который будет отчитываться по предложению, поступившему от профильного комитета по вопросам здравоохранения... по выполнению постановления Верховной Рады, связанного с вышеуказанной проблемой (что касается профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией, проведением вакцинации, обеспечением медицинских учреждений всем необходимым для противодействия COVID-19 - ред.), - сказал Разумков.

В то же время он подчеркнул, что для того, чтобы оценить работу министра здравоохранения Максима Степанова, необходимо прежде всего заслушать его отчет.

Здесь не я должен определять. Сначала нужно заслушать отчет, что для себя определяет как победы или недостатки министр, а дальше это будем обсуждать. Но если мы говорим в целом о ситуации, то это общая ответственность Кабинета министров, - сказал глава парламента.

Спикер также отметил, что на его голосование по отставке Степанова будет влиять много факторов, в том числе и его отчет о работе.

Я буду ориентироваться на коллег и на позицию профильного комитета. Многие факторы, которые будут влиять на мое решение, в том числе и отчет министра, который мы с вами должны услышать. Думаю, что исходя из этого я и сформирую свою позицию, - подчеркнул он.

Как сообщалось, в Кабмине хотят продлить до августа адаптивный карантин. Карантин начнут смягчать, если удастся вакцинировать большинство украинцев.

Также известно, что на карантинные выплаты предпринимателям направили уже 600 миллионов гривен. Выплаты получают предприниматели, которые из-за ограничений не имели возможности работать в "красных" зонах карантина.

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