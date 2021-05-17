Внеочередное заседание Рады может состояться 20 мая - Корниенко

Окончательная повестка дня заседания еще не сформирована

Окончательная повестка дня заседания еще не сформирована

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На внеочередном заседании Верховной Рады планируют рассмотреть законопроекты для сотрудничества с МВФ, а также, в случае увольнения министров 18 мая, в четверг могут голосовать за назначение новых кандидатов.

Как передает RegioNews, об этом рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге в парламенте.

Возможно еще одно внеочередное заседание на этой неделе. Планируем в четверг. Мы будем завтра брать в аппарате подписные листы", - сообщил Корниенко.

На заседании планируют рассматривать законопроекты относительно НАБУ и Высшего совета правосудия. Для выполнения условий сотрудничества с МВФ и получения нового транша, Рада должна принять эти законопроекты в начале июня.

Кроме того, по словам главы партии, "если завтра состоится увольнение министров, в четверг могут голосовать за назначение новых министров".

Ранее сообщалось, что на этой неделе депутаты планируют собраться как минимум на одно внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос отставки министров Максима Степанова, Владислава Криклия и Игоря Петрашко.