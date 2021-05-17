Во Львове следователя СБУ подозревают в присвоении ювелирных изделий на 8,5 млн

Следователи ГБР направили обвинительный акт в суд

Следователи ГБР направили обвинительный акт в суд

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В городе Львове следователи ГБР подозревают в превышении полномочий и присвоении арестованных ювелирных изделий более чем на 8,5 млн грн сотрудника СБУ.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Следствие установило, что в ноябре 2018 года в Международном аэропорту "Львов" сотрудники СБУ изъяли ювелирные изделия из золота и серебра весом более 24 кг, которые перевозились незаконно. После чего было открыто уголовное дело по факту возможных противоправных действий таможенников в вероятном содействии незаконном перемещении изделий.

Впоследствии суд наложил арест на ювелирные изделия, а в январе 2019 года один из следователей СБУ получил временный доступ к ним для якобы проведения судебных экспертиз. Позже правоохранитель противоправно вернул арестованные ювелирные изделия "владельцу". Общая стоимость изделий в ломе составляет 8 650 715 грн.

Следователя обвиняют в превышении служебных полномочий. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Напомним, чиновникам Держгеокадастру Закарпатья вручили подозрения за хищение 54 га земель.